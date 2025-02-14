Yasa dışı yollarla yurda girmişler... Edirne'de yakalandılar!
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan ve Mısır uyruklu 17 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda; Afganistan, Pakistan ve Mısır uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #Mısır
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