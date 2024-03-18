Yaşadığı dehşeti not etti: İl Sağlık çalışanı psikolog, koruma altındaki çocuğu istismar etti

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:02

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:02

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre 17 yaşındaki çocuk ailesinin talebi ile Yalova Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı İlkadım birimine teslim edildi.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 22 Haziran- 26 Ağustos 2023 tarihleri arasında bu birimin koruması altında olan çocuğun, en az iki kişinin cinsel istismarı ve şantajına maruz kaldığı anlaşıldı.

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ İLE ŞANTAJ YAPTI

İddianameye göre çocuğa yönelik istismarda bulunan isimlerden biri, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nde psikolog olarak çalışan Enes Çelik (27) oldu. Çelik’in en az 4-5 kez cinsel istismarına maruz kalan çocuk bu kişinin şantajına da maruz kaldı.

Çelik, istismar ettiği çocuğun görüntülerini de, kendisi ile birlikte olması için şantaj amaçlı kullandı.

GÜZELLİK SALONU YETKİLİSİ DE İSTİSMAR ETTİ

Dosyaya göre çocuğa yönelik istismarda bulunan bir diğer isim ise Yalova’daki bir güzellik merkezinde yönetici olarak çalışan Muhammet Salda (26) oldu. Salda, işe ihtiyacı olduğunu belirten çocuğa yardımcı olabileceğini söyledi.

Devam eden süreçte Salda, evine çağırdığı çocuğu istismar etti. Salda, bu esnada görüntü kaydı da yaptı. Salda, elde ettiği görüntüyü çocuğa karşı şantaj amaçlı kullandı. Salda’nın, evine gelmek istemeyen çocuğa “Gelmemeyi bırak elimde görüntülerin var bence gel" dediği iddianameye yansıdı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ İSİM-İSİM NOT ALDI

22 Ağustos 2023’te, Samsun Çocuk Destek Merkezi’ne nakli yapılan çocuk, Yalova’da yaşadığı dehşeti not aldı. Kendisini istismar eden Enes Çelik için "Enes Ç - Fotoğraf, darp, tecavüz" diye yazan çocuk, Muhammet Salda için ise bu kişinin adını yazarak GSM numarasını not etti.

BAŞKA BİR ÇOCUK DA BENZER DEHŞETİ YAŞADI

İddianamede çocuğun yaşadığı dehşetin bir benzerini yaşıtı bir başka kız çocuğu da yaşadı. Diğer çocuğu nitelikli cinsel istismarla suçlanan kişilerden biri yine Muhammet Salda ve Yalova’da dövmecilik yapan Ercan B. (44) oldu.

İNTERNET ARAMA KAYITLARI ÇIKTI

Soruşturma sürecinde cep telefonuna el konulan Enes Çelik’in, ‘cinsel suçlarda tutukluluk’, ’18 yaşından küçük kız çocuğu ile cinsel birliktelik yaşamanın cezası’ yanı sıra cep telefonundan silinen fotoğraf ve mesajların kurtarılıp kurtarılamayacağı şeklinde bir dizi sorunun yanıtını internette aradığı anlaşıldı.

ÜÇ SANIKTAN 2’Sİ TUTUKLU

Üç sanık hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ ‘şantaj’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından dava açıldı.

Enes Çelik ve Muhammet Salda tutuklandı. Ercan B.’nin ise tutuksuz durumda olduğu anlaşıldı. Sanıkların yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.