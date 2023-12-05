Yasadışı bahis şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Adana ve Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yasadışı bahis şebekesine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:32
Yasadışı bahis şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı
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Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Diyarbakır illerinde, yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde 6 şüpheli yakalanırken şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı.

Aramalar sonucunda 5 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar monitörü görünümlü düzenek, 2 adet düzeneğe ait olduğu değerlendirilen oyun konsolu ve bağlantı kabloları ile dokümanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.


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