Yasadışı bahis şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı
Adana ve Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yasadışı bahis şebekesine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Diyarbakır illerinde, yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon çerçevesinde 6 şüpheli yakalanırken şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı.
Aramalar sonucunda 5 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar monitörü görünümlü düzenek, 2 adet düzeneğe ait olduğu değerlendirilen oyun konsolu ve bağlantı kabloları ile dokümanlar ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.
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