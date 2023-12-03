Kayseri'de bahisle köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin TL ceza, 8 kişiye gözaltı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bahisle köpek dövüştüren 37 kişiye 150 bin TL para cezası kesilirken, 8 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesi Karacabey Mahallesi'nde bahisle köpek dövüşü yapılacağı bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Yeşilhisar-Develi yolu Kesik mevkinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 organizatör ve 35 kişi yakalanırken, 6 köpek ele geçirildi. 37 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu' gereği toplam 150 bin 35 TL para cezası uygulandı.
8 kişi ise 'kumar oynanması için imkan sağlamak ve Hayvan Hakları Kanununa muhalefet' suçlarından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Dövüştürülen 6 köpek, hayvan barınağına teslim edildi.
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