Yasa dışı bahis, kulüplere zarar veriyor!

18 Kasım 2024 Pazartesi

Yasa dışı bahis ve kumarın yaygınlaşması toplumsal çürümeyi artırır, ekonomiye zarar verir, yoksulluğa neden olur. Bu nedenle tüm dünya ulusları yasa dışı bahise ve kara paraya karşı etkili mücadele vermeye çalışıyor. Gambling Global Market Report 2024’e göre; 2023 yıl sonu itibarıyla tüm dünyada bahis ekonomisi büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 7.4 aratarak 580 milyar dolara ulaştı. Aynı rapora göre bu tutar 2027 sonunda 744.7 milyar dolara ulaşacak. Bundan 14 yıl önce bu tutar 227 milyar dolar düzeyindeydi. ABD Adalet Bakanlığı raporuna göre; dünyada yasal olmayan bahis miktarlarının 511 milyar dolar düzeyinde olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bir raporuna göreyse bu tutarın 1.7 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

YASAL BAHİS 6 MİLYAR DOLAR

Türkiye’de yasal şans oyunu pazarı 2021’de, 2020’ye nazaran yüzde 69 oranında büyüyerek 123.66 milyar TL civarına ulaştı. Ülkemizde 2023 sonuna göre yasal bahis oyunları yıllık gelirinin yaklaşık 6 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Dijital kanalı kullanarak spor üzerine oynanan yasal bahislerin toplamı 921 milyon dolara ulaşırken, bahis oynayanların sayısı ise 7-8 milyon kişi düzeyinde. Yasa dışı bahis özellikle sporda yolsuzluğu körükleyen bir numaralı faktör olarak görülüyor.

ÜLKEMİZDE YÜKSEK

Ülkemizde yasa dışı bahisin boyutunu net olarak ortaya koyabilecek bir araştırma bulunmamakla birlikte, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya göre, bu tutarın 50 milyar dolar düzeyinde olduğu varsayılıyor. Bu tutar abartılı da olsa, Türkiye’de yasa dışı bahiste önemli bir parasal hacmin bulunduğu bir gerçek. Bu rakama göre, yasa dışı bahis, resmi bahis miktarının yaklaşık 8.3 katı bir tutara ulaşıyor. Peki, bu asalak sektörden kulüplerimize ne kadar para gidiyor? Şimdi de bunu değerlendirelim.

KULÜPLER KAYBEDİYOR

Yasal bahisten sadece binde beş kazanan spor kulüplerinin, yasa dışı bahisten kayıpları ise (ülkemizde yasadışı bahisin 50 milyar dolar civarında olduğu varsayılırsa), 250 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bahis ekonomisi günümüzde küreselleşmenin avantajlarından yararlanıp trilyonlarca dolar büyüklüğe ulaşan devasa bir sektör. Bugün yaklaşık 75 bin bahis sitesi online hizmet veriyor. Bahisin önemli bir kısmı da sanal ortamda oynanıyor.

YASALAR UYGULANMALI

Bu ekonominin motorunu spor oluşturuyor. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da özellikle de bahis gelirlerinin önemli bir kısmı futboldan geliyor. Bahis ekonomisinin ana dinamiğini spor oluşturmasına karşın, spora katkı sağlamayan; yolsuzluk, rüşvet, şike gibi spor ve futbol dışı unsurların bir kanser gibi sporu sarmasına neden olan; sporun ve futbolun bağışıklık sistemini çökerten bir ekonomiden söz ediyoruz. Yasa dışı bahise karşı mücadele yapısal bir nitelik kazanmadan; yasalar tavizsiz uygulanmadan, vergi oranlarının düşürülmesi, yasal bahis gelirlerini artırmayacağı gibi vergi gelirlerinin düşmesine neden olur. Bu alanda bahis oynayanların gelirini maksimize artırır. Bir ülkede suç gelirlerinin yüksekliği, o ülkede aklama faaliyetlerinin yoğunluğuna işaret eder. Suç gelirlerine karşı etkili ve başarılı mücadele ancak paranın izini sürmekle mümkün olur. Siyasi otoritenin bu konuda ortaya koyacağı mücadele kararlılığı ve samimiyeti, yasa dışı bahisi önlemenin ilk şartıdır. Yasa dışı bahisle mücadele aynı zamanda şeffaflık ve diğer ülkelerle koordineli mücadeleyi gerektirir.