Yasadışı bahise aracılık edenlere operasyon: Tam 450 milyon TL para transferi!

Mersin'de düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:31
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılıke edenlere yönlik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında hesapları arasında 450 milyon lira transfer yapan 35 şüpheli belirlendi.

Tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu ile 31 sim kart, 1 laptop bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


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