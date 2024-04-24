Yasadışı keklik avlayanlar yakalandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasadışı keklik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:46
Yasadışı keklik avlayanlar yakalandı
Abone Ol google-news

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızılören mevkisi genel avlağında yasadışı av yapıldığı ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Görevliler 2 kişiye, kurdukları tuzakla canlı olarak yakaladıkları 6 keklik ile birlikte suçüstü yaptı, 4 kafes, keklik yakalama ağı ile 3 hoparlöre el koydu.

Kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tazminat ve idari para cezası uygulandı.

Öte yandan keklikler doğaya bırakıldı.


Kayseri haberleri Keklik haberleri yasadışı haberleri

İlgili Haberler

‘Yasadışı bahis' ve 'dolandırıcılık' operasyonu: 26 gözaltı

‘Yasadışı bahis' ve 'dolandırıcılık' operasyonu: 26 gözaltı
İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi

İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi
HÜDA PAR adayı Dinç, yasadışı faaliyet yürüten medreselere ziyaretlerini sıklaştırdı

HÜDA PAR adayı Dinç, yasadışı faaliyet yürüten medreselere ziyaretlerini sıklaştırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!

Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!
Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu
AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı

İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti
Firari atlar trafikteki araçlara çarptı

Firari atlar trafikteki araçlara çarptı
Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’
Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor

Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor