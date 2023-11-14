Yasadışı suç örgütüne operasyon: Gözaltılar arasında kamu görevlisi de var!
Şanlıurfa'da yasadışı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri kamu görevlisi olmak üzere 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, “Yasadışı Suç Örgütlerinin Deşifre Edilmesi ve Üyelerinin Yakalanmasına Yönelik” belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda; 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan biri kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüphelinin jandarmadaki işlemelerinin devam ettiği aktarıldı.
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