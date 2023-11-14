Yasadışı suç örgütüne operasyon: Gözaltılar arasında kamu görevlisi de var!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:45

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:45

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, “Yasadışı Suç Örgütlerinin Deşifre Edilmesi ve Üyelerinin Yakalanmasına Yönelik” belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda; 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüphelinin jandarmadaki işlemelerinin devam ettiği aktarıldı.