Yasadışı yollarla Avrupa’ya gidecekti, donarak öldü

24 Aralık 2022 Cumartesi, 11:56

Hasan Hüseyin Karadağ, iddiaya göre nişanlısından ayrılınca Avrupa’ya gitmek istedi. Karadağ, tanıştığı bir insan kaçakçısıyla ücret karşılığında anlaşarak 20 Kasım günü yasadışı yollarla Gaziantep’ten Sırbistan’a gitti.

23 Kasım günü ailesi ile konuşan Karadağ’dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca ailesinin ulaşmaya çalıştığı Karadağ, Avrupa sınırındaki bir ormanda donarak ölmüş halde bulundu. Kimlik tespitinin ardından Sırbistan’daki Türk konsolosluğu Hasan Hüseyin Karadağ’ın ailesini aradı. Karadağ’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanı’na getirildi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ"

Hasan Hüseyin Karadağ’ın annesi Ayşe Karadağ, oğlundan uzun süre haber alamadığını ve insan kaçakçılarının kendilerini oyaladığını söyledi. Karadağ, organizatörlerin oğlunu ölüme terk ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini belirterek, “Oğlumu ölüme terk ettiler ben bunlardan şikayetçiyim, hepsi cezasını bulsun. Beni bir ay boyunca oyaladılar, kampta olduğunu söylediler. Ne zaman arasak bizleri oyaladılar. Oğlum orada donarak ölmüş en ağır cezayı çeksinler” dedi.

Hasan Karadağ’ın babası Fadıl Karadağ ise gözyaşları içerisinde oğlunun nişanlılık sürecinin ardından bazı sorunlar yaşadığını ve Almanya’ya gitmek için organizatörlerle görüştüğünü belirterek, "Oğlum Sırbistan’da otele geçtiğinde bizimle görüştü ve iyi olduğunu söyledi. Sabah erken yola çıkacaklarını ve telefonunu kapatacağını söyledi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Organizatörler bize 'yakalanmışlar, şu an cezaevindeler, pasaportları olmadığı için telefonlarını ellerinden almışlar' dedi. Ne zaman sorsak çeşitli bahanelerle bizi oyaladılar. Daha sonra konsolosluk bizi aradı ve oğlumun soğuktan donarak ölü olarak bulunduğunu söyledi" diye konuştu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Hasan Hüseyin Karadağ’ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.