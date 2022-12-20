İkiz kardeşlerin yönettiği yasadışı bahis şebekesine operasyon: 24 gözaltı

20 Aralık 2022 Salı, 11:58

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis şebekesini takibe aldı.

Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin işsiz, öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasadışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

İKİZ KARDEŞLER YÖNETİYOR

Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri tespit edildi. Bahis şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi.

Kardeşlerden Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks bir yaşam sürdükleri de tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıktı.

LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

Ekipler, bugün İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda kardeşlerden Rıdvan T.'nin de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 331 bin lira, 1 para sayma makinesi, 175 başkalarına ait banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve tek içimlik esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.