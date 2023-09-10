Yasak yok demişlerdi... İlk uygulama ile başladılar!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 00:48

Güncelleme: 10.09.2023 - 00:48

Serbest Düşünce Derneği, X üzerinden yaptığı paylaşımda, derneğin 3 kurucu üyesinin "İçeceğini Al Gel" etkinliği kapsamında alkol tüketmesinin engellendiğini iddia etti.

Yapılan paylaşımda polis tutanağı ile beraber şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam (09.09.2023) saat 18:00'da, İstanbul Valiliğinin 18.08.2023 tarihli "alkol yasağı" olarak medyada geniş yer bulan ve hukuka açıkça aykırı genelgesine karşı özgürlüklerimizle birlikte haklarımızı korumak için planlanan "İçeceğini Al Gel" etkinliğimiz kapsamında toplandığımız Kadıköy Moda Sahilinde alkol tüketilmesi, kolluk kuvvetlerince engellenmiş ve derneğimizin 3 kurucu üyesine 5326 sayılı Kanunun "emre aykırı davranış" başlıklı 32. maddesi uyarınca idari işlem uygulanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımıza ve diğer kurucu üyelerimize uygulanan kanunsuz emir dayatması ve neticesinde uygulanan idari işlem kabul edilemezdir. Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Kanuna aykırı olan bu idari işlemle birlikte söz konusu Valilik genelgesine karşı her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı saygılarımızla bildiririz."

Bu akşam (09.09.2023) saat 18:00'da, İstanbul Valiliğinin 18.08.2023 tarihli "alkol yasağı" olarak medyada geniş yer bulan ve hukuka açıkça aykırı genelgesine karşı özgürlüklerimizle birlikte haklarımızı korumak için planlanan pic.twitter.com/i1jfZ5fP3h — Serbest Düşünce Derneği (@serbestorg) September 9, 2023

(Serbest Düşünce Derneği'nin paylaştığı tutanak)

İDDİALARI REDDETMİŞLERDİ

İstanbul Valiliği, 17 Ağustos 2023’te yayınladığı genelge ile alkollü içki satışı ve tüketilmesinde ruhsatı bulunan işletmeler dışında, park, piknik ve mesire alanları, sahil ve plaj gibi alanlarda içki satışı ve tüketilmesinin önlenmesi kararını almıştı.

Kararın kamuoyunda tepki toplaması üzerine T24'ten Gözde Yel'e konuşan İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz, yayımladığımız genelgede, kamu kurumlarına, ‘kanunlardan kaynaklanan sorumluluğunuzu yerine getirin’ diye bir hatırlatma yapıyoruz. Yani, ‘toplumun huzurunu bozacak şekilde davranışlara sebep veriliyorsa’ buna müdahale edin deniliyor. İçki yasağı için kanun gerekli. Bizim yeni bir kararımız yok. Kendi halinde içkisini içen vatandaşa herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Genelgede bir yasaklama söz konusu değil. Vatandaşı rahatsız edecek, parklarda, çocukların olduğu ortamda alkol tüketmek tabii ki hoş karşılanmıyor ama bu uygulama şikâyet ve sarhoşluktan dolayı çevreye zarar vermeye yönelik yapılacak. Vatandaş parka gitmiş, iki bira içiyor, bu değil bizim meselemiz. Genelgede kafa karışıklığı ortaya çıktı. Burada kastedilen sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık veriyorsa, şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak. Vatandaş gitmiş Maçka Parkı’nda, Caddebostan’da ya da herhangi bir yerde arkadaş grubu ile ufak tefek bir şeyler yiyip içiyor, bunlarla bizim bir meselemiz yok. Ancak çevreye rahatsızlık veriliyorsa uygulama yapılacak."

ALKOL YASAĞINDA İLK ADIMI ATTILAR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "bir yasaklama söz konusu değil" ifadelerine yer verilirken Serbest Düşünce Derneği'nin paylaşımındaki tutanakta uygulamanın 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde yer alan "emre aykırı davranıştan" uygulandığı görülüyor.

KANUN NE DİYOR?

5326 Kabahatler Kanununun 32. maddesi şu şekilde:

Madde 32 - (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.