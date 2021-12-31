Yasaklar geri geldi: Eskişehir'de maske zorunluluğu getirildi

31 Aralık 2021 Cuma, 10:00

Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken Eskişehir’de de artış gösteren salgına karşı kararlar alındı.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile alınan kararlar açıklandı.

Vaka sayılarındaki artış hızı sebebiyle yapıldığı belirtilen değerlendirme sonucunda şu kararlar alındı:

Kamu ve özel kurum/kuruluşlar, eğitim kurumları ile restoran, kafe, otel, tiyatro, sinema, konser salonları, alışveriş merkezleri vb. yerlerde ve tüm toplu etkinliklerin yapıldığı alanlarda Covid-19 pandemisi virüsünün yayılım hızının düşürülmesi amacıyla maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması hususunda kurum kuruluş yetkililerince gerekli tedbirlerin alınmasına ve vatandaşlarca azami hassasiyet göstermeleri gerekiyor.

Yürürlükte olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda alınması gereken tüm tedbirlerin uygulanmasına ve tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimlerin Kaymakamlıklarca oluşturulan denetim ekipleri tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilecek.

Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.