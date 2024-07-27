Yaşam hakkı savunucuları Kadıköy'de: 'AKP yasanı al başına çal'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 20:18

Güncelleme: 27.07.2024 - 20:39

AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve sokakta yaşayan köpeklerin sahiplendirilmediği takdirde öldürülmesinin yolunu açan 17 maddelik yasa teklifi kabul edildi.

Komisyondan geçen yasanın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve oylamaya sunulması bekleniyor.

KADIKÖY'DE KALABALIK EYLEM

AKP iktidarının sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifine karşı, hayvan hakları savunucuları İstanbul’daki Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

Binlerce hak savunucusu bir araya gelerek, "Bu yasayı durduracağız, Yasayı sokakta biz yazacağız, AKP yasanı al başına çal" sloganları attı.

BARO BAŞKANI DA ALANDA

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç da alanda yer alarak, "Katliam yasasına dur demek için Kadıköy'deyiz!" ifadelerini kullandı. X hesabından açıklama yaptı.

Eyleme çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sokaktaki hayvanları korumaktan daha önemli bir işimiz artık yok! Toplumun istemediği, hiçbir meşruiyeti olmayan bu katliam teklifine karşı cumartesi günü Kadıköy İskele Meydanı'nı dolduruyor ve itirazımızı haykırıyoruz.

Bu en kritik dönemeçte hep birlikte sokağa!"