Yaşam hakkı savunucuları Kadıköy'de: 'AKP yasanı al başına çal'
Kadıköy İskele Meydanı'nda sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan kanun teklifine yönelik protesto eylemleri başladı. Kalabalık tek bir ağızdan AKP'ye tepki gösterdi.
AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve sokakta yaşayan köpeklerin sahiplendirilmediği takdirde öldürülmesinin yolunu açan 17 maddelik yasa teklifi kabul edildi.
Komisyondan geçen yasanın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve oylamaya sunulması bekleniyor.
KADIKÖY'DE KALABALIK EYLEM
AKP iktidarının sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifine karşı, hayvan hakları savunucuları İstanbul’daki Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.
Binlerce hak savunucusu bir araya gelerek, "Bu yasayı durduracağız, Yasayı sokakta biz yazacağız, AKP yasanı al başına çal" sloganları attı.
BARO BAŞKANI DA ALANDA
İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç da alanda yer alarak, "Katliam yasasına dur demek için Kadıköy'deyiz!" ifadelerini kullandı. X hesabından açıklama yaptı.
Katliam Yasasına Dur demek için Kadıköy'deyiz!#sokakhayvanlarıyalnızdeğildir #SokakHayvanlarıKimsesizDeğil#istanbulbarosu @istbarosu @istbarohhaklari pic.twitter.com/ZQjQ7EaEUD— Av. Filiz Saraç (@AvFilizSarac) July 27, 2024
Eyleme çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sokaktaki hayvanları korumaktan daha önemli bir işimiz artık yok! Toplumun istemediği, hiçbir meşruiyeti olmayan bu katliam teklifine karşı cumartesi günü Kadıköy İskele Meydanı'nı dolduruyor ve itirazımızı haykırıyoruz.
Bu en kritik dönemeçte hep birlikte sokağa!"
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