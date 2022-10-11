Star Trek: Bilinmeze Doğru filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Star Trek: Bilinmeze Doğru filminin IMDb puanı kaç?

11 Ekim 2022 Salı, 12:19

J. J. Abrams'ın yönetmenliğini yaptığı bilimkurgu aksiyon filmi Star Trek: Bilinmeze Doğru, 2009 yapımı Star Trek'in devam filmidir. Gene Roddenberry'nin aynı isimli romanından Roberto Orci, Alex Kurtzman ve Damon Lindelof tarafından senaryoya uyarlanmıştır. İşte, başarılı filmin merak edilen ayrıntıları...

STAR TREK: BİLİNMEZE DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Dünya dışında olan Atılgan gemisi, mürettebatıyla birlikte geri çağrılır. Ancak mürettebat, dünyada hiç beklemedikleri bir faciayla karşılaşır. Dünya bir terör örgütü tarafından yerle bir edilir. Geminin kaptanı Kirk, tek kişilik kitle imha silahını bulmak için görevlendirilir. Atılgan mürettebatı dünyayı tekrar eski haline getirmek için pek çok şeyle mücadele edecektir. Kaptan Kirk, ekibi için birçok fedakarlık yapacaktır. Kahramanlar dünyayı kurtarırken aşk, arkadaşlık sınavlarından geçeceklerdir.

STAR TREK: BİLİNMEZE DOĞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Chris Pine - James T.Krik

Zachary Quinto - Spock

Benedict Cumberbatch - John Harrison

Zoe Saldana - Nyota Uhura

Alice Eve - Dr. Carol Marcus

Karl Urban - Leonard Bunes

John Cho - Hikaru Sulu

Anton Yelchin - Pavel Chekov

STAR TREK: BİLİNMEZE DOĞRU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Başarılı filmin IMDb puanı 7.7/10 olarak belirlenmiştir.