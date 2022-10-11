Star Trek: Bilinmeze Doğru filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Star Trek: Bilinmeze Doğru filminin IMDb puanı kaç?

2013 yılında vizyona giren Star Trek: Bilinmeze Doğru filmi, tv ekranlarına gelen en başarılı ve kaliteli bilimkurgu yapımlarından biri olarak görülüyor. Peki, Star Trek: Bilinmeze Doğru filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Star Trek: Bilinmeze Doğru filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 12:19
Star Trek: Bilinmeze Doğru filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Star Trek: Bilinmeze Doğru filminin IMDb puanı kaç?
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J. J. Abrams'ın yönetmenliğini yaptığı bilimkurgu aksiyon filmi Star Trek: Bilinmeze Doğru, 2009 yapımı Star Trek'in devam filmidir. Gene Roddenberry'nin aynı isimli romanından Roberto Orci, Alex Kurtzman ve Damon Lindelof tarafından senaryoya uyarlanmıştır. İşte, başarılı filmin merak edilen ayrıntıları...

STAR TREK: BİLİNMEZE DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya dışında olan Atılgan gemisi, mürettebatıyla birlikte geri çağrılır. Ancak  mürettebat, dünyada hiç beklemedikleri bir faciayla karşılaşır. Dünya bir terör örgütü tarafından yerle bir edilir. Geminin kaptanı Kirk, tek kişilik kitle imha silahını bulmak için görevlendirilir. Atılgan mürettebatı dünyayı tekrar eski haline getirmek için pek çok şeyle mücadele edecektir. Kaptan Kirk, ekibi için birçok fedakarlık yapacaktır. Kahramanlar dünyayı kurtarırken aşk, arkadaşlık sınavlarından geçeceklerdir.

STAR TREK: BİLİNMEZE DOĞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Chris Pine - James T.Krik
  • Zachary Quinto - Spock
  • Benedict Cumberbatch - John Harrison
  • Zoe Saldana - Nyota Uhura
  • Alice Eve - Dr. Carol Marcus 
  • Karl Urban - Leonard Bunes
  • John Cho - Hikaru Sulu
  • Anton Yelchin - Pavel Chekov

 STAR TREK: BİLİNMEZE DOĞRU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Başarılı filmin IMDb puanı 7.7/10 olarak belirlenmiştir.


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