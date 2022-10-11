TV yayın akışı 11 Ekim 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftada ilerlediğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 11 Ekim 2022 TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Baba
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
22:30 Bir Peri Masalı
00:45 Yasak Elma
03:15 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
05:00 Masumiyet
06:00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Gecenin Ucunda
00:30 Aramızda Kalsın
02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yazgı
01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:15 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Yeşil Deniz
14:10 Balkan Ninnisi
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası Çeyrek Final "Türkiye-A.B.D."
20:15 Balkan Ninnisi
23:45 Teşkilat
02:40 Balkan Ninnisi
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