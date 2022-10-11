TV yayın akışı 11 Ekim 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 12:07
<p>Yeni bir haftada ilerlediğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, <strong>11 Ekim 2022 TV yayın akışı...</strong></p>

Yeni bir haftada ilerlediğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 11 Ekim 2022 TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>      20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong>     20:00 Yalı Çapkını</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>            20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong>        20:00 Balkan Ninnisi</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong>            20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>  20:00 Baba</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Baba

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Aşk ve Umut</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Yargı</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Aşk ve Umut

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)</p> <p>22:30 Bir Peri Masalı</p> <p>00:45 Yasak Elma</p> <p>03:15 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)</p> <p>05:00 Masumiyet</p> <p>06:00 Şevkat Yerimdar</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

22:30 Bir Peri Masalı

00:45 Yasak Elma

03:15 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

05:00 Masumiyet

06:00 Şevkat Yerimdar

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 Gecenin Ucunda</p> <p>00:30 Aramızda Kalsın</p> <p>02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Gecenin Ucunda

00:30 Aramızda Kalsın

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı</p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Yazgı</p> <p>01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doya Doya Moda</p> <p>05:00 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yazgı

01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

05:00 Canım Annem

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı</p> <p>05:15 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>12:30 Yeşil Deniz</p> <p>14:10 Balkan Ninnisi</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:30 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası Çeyrek Final "Türkiye-A.B.D."</p> <p>20:15 Balkan Ninnisi</p> <p>23:45 Teşkilat</p> <p>02:40 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:15 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Yeşil Deniz

14:10 Balkan Ninnisi

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:30 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası Çeyrek Final "Türkiye-A.B.D."

20:15 Balkan Ninnisi

23:45 Teşkilat

02:40 Balkan Ninnisi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p> <p>05:50 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Kuruluş Osman

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>00:15 İntikam Planı (Yabancı Sinema)</p> <p>02:30 İntikam Planı (Yabancı Sinema)</p> <p>03:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 İntikam Planı (Yabancı Sinema)

02:30 İntikam Planı (Yabancı Sinema)

03:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi

11 ekim tv yayın akışı bugün hangi film var? bugünün dizileri FOX TV Show TV Star TV

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