'Yasemin Çedik' cinayetinde yeni gelişme
Bursa'da, kardeşi R.C.'nin (43) Yücel Karabıyık (32) ile kavga ettiği haberini alan Yasemin Çedik (45), olay yerine giderken göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirmişti. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda, her ikisi de alkollü olan ve aralarında husumet bulunan R.C. ile Yücel Karabıyık, yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti.
KURTARILAMAMIŞTI
Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
POLİS TABANCAYI BULDU, 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay sonrası yaptıkları soruşturma sonucunda, Yasemin Çedik'in ölümüne neden olan tabancayı kısa sürede ele geçirdi. Tabancanın kim tarafından kullanıldığını araştıran polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Sorgulamaları yapılan şüpheliler, adliyeye çıkartıldı.
2'Sİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 1 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Yücel Karabıyık, Ali Karabıyık (46) ve Şener Karabıyık (35), tutuklandı. Mahkeme, R.C. ile S.K.'yi (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Duvardaki yazılar dikkat çekti
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'