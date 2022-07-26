'Yasemin Çedik' cinayetinde yeni gelişme

26 Temmuz 2022 Salı, 13:25

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda, her ikisi de alkollü olan ve aralarında husumet bulunan R.C. ile Yücel Karabıyık, yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti.

KURTARILAMAMIŞTI

Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

POLİS TABANCAYI BULDU, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay sonrası yaptıkları soruşturma sonucunda, Yasemin Çedik'in ölümüne neden olan tabancayı kısa sürede ele geçirdi. Tabancanın kim tarafından kullanıldığını araştıran polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgulamaları yapılan şüpheliler, adliyeye çıkartıldı.

2'Sİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 1 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Yücel Karabıyık, Ali Karabıyık (46) ve Şener Karabıyık (35), tutuklandı. Mahkeme, R.C. ile S.K.'yi (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.