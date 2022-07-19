İzmir'de iş cinayeti: İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

19 Temmuz 2022 Salı, 20:02

Alınan bilgiye göre, Ümit Koral (54), Zafer Mahallesi'ndeki apartman inşaatının 3. katında çalışırken 'henüz belirlenemeyen nedenle' düşüp ağır yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Koral'ı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

İnşaat işçisi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.