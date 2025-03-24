Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:20

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar gerekçe gösterilerek, sabah erken saatlerde İstanbul genelinde ev baskınları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, AFP muhabiri Yasin Akgül'ün de gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Yasin Akgül kimdir? AFP muhabiri Yasin Akgül neden gözaltına alındı?

YASİN AKGÜL KİMDİR?

Yasin Akgül, uluslararası haber ajansı AFP (Agence France-Presse) bünyesinde foto muhabiri olarak görev yapmaktadır. 2024 yılı itibarıyla İstanbul merkezli olarak tam zamanlı çalışan Akgül, 2014 yılından bu yana AFP için yarı zamanlı fotoğrafçılık da yapmıştır. Eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde tamamlayan Akgül, 2020 yılında lisans diplomasını almıştır. Ardından, aynı üniversitede Fotoğrafçılık alanında yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve bu programı 2022 yılında başarıyla bitirmiştir.

YASİN AKGÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak AFP muhabiri Yasin Akgül gözaltına alındı.