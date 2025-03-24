Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:16

Güncelleme: 25.03.2025 - 18:16

Savcılıktan önce serbest bırakılmasına karar verilen daha sonra ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç için tutuklama kararı çıktı. Peki, Kurtuluş Arı kimdir? İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı neden tutuklandı?

KURTULUŞ ARI KİMDİR?

Kurtuluş Arı foto muhabiri, belgesel fotoğrafçısı, serbest gazetecidir. İstanbul doğumlu olan Kurtuluş Arı, çağdaş belgesel fotoğrafçılığın dikkat çeken isimlerinden biridir. Kocaeli Üniversitesi’ndeki eğitimini yarıda bırakarak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde öğrenim gördü ve 2017 yılında mezun oldu. 2010 yılından bu yana serbest foto muhabiri ve gazeteci olarak çalışan Arı, insan hakları, göç, savaş ve afet temalarını odağına alan uzun soluklu projeleriyle tanınır. Agence Le Journal bünyesinde multimedya ve fotoğraf çalışmaları yürüttü.

KURTULUŞ ARI NEDEN TUTUKLANDI?

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gözaltına alınan gazetecilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıklamıştı. Yapılan ikinci açıklamada, savcının karar değiştirdiği ve 7 gazeteci için tutuklama talep edildiği belirtildi. Mahkemeye sevk edilen gazetecilere tutuklama kararı çıktı.

Savcılıktan önce serbest bırakılmasına karar verilen daha sonra ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Hayri Tunç için tutuklama kararı çıktı.