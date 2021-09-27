Yasin Şahin, 2016'dan beri kayıp: 'Şu an kimse aramıyor Yasin'i'

27 Eylül 2021 Pazartesi, 20:47

4 Nisan 2016 tarihinde Konya'da Akören'e bağlı Belkuyu Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 6 yaşındaki Yasin, hala bulunamadı. Yasin için AFAD ve jandarma ekipleri devreye girdi ancak o zamandan beri herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yasin'i aramak için özel ekip kurulmasına rağmen bir sonuç alınamadığını belirten Yavuz Şahin, Yasin'in kaybolmadığını, kaçırıldığını belirtiyor ve ekliyor: ''Yüzümüze her yeri kapattılar. Bir sonuca varamadık. Şu an kimse aramıyor Yasin'i.''

'TÜRKİYE'NİN KAYIP ÇOCUKLARI'

Cumhuriyet, 'Türkiye'nin Kayıp Çocukları' isimli araştırma haber dizisinde, çocuğu kaybolmuş ve yıllardır bulunamamış olan dört ayrı ailenin yaşadıkları sürece ışık tuttu.

Çocuğu 2016 yılında Konya'daki evinin önünden kaybolan Yavuz Şahin, 5 yıldır oğlunu arıyor.

Şu an hiçibir arama çalışmasının olmadığını ve çocuğunun kaçırıldığını belirten baba Yavuz Şahin, yaşadıkları süreci ve belirttiği ihmalleri, Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

''BİRİSİ ÇAĞIRDIĞINDA GİTME ŞANSI YOKTU''

Yasin nerede ve nasıl kayboldu?

''Yasin'in genelde evin içindeki insanlarla bağı vardı. Birisi çağırdığında gitme şansı yoktu. 6,5 yaşındayken, 2016'nın Nisan ayında kayboldu. Sabah eve gitmiş, eve gelmiş, köyün içinde evin önündeyken kayboldu. Sonra onu gören yok.''

Arama çalışmalarında bir gelişme yaşandı mı?

''Görgü tanığı da yok. Burası köy olduğu için kamera da yok. Jandarmaya haber verildi. Biraz araştırma yaptılar, çok fazla insan da geldi. 28 gün dağı taşı aradılar. Ben o zaman da söyledim 'benim çocuğumun dışarıya gitme şansı yok'. Yüzde yüz buradan bu çocuğu götürdüler. Köyde bunu yapacak birisi yok. Dıştan gelen bir insan yaptı bunu. Şüpheli kişiler var, husumetimiz olan bir kişi çocuğumun o gün ne giydiğini tarif etti. Ben jandarmaya bunları dedim. Başka biriyle bir sıkıntım da yok. Böyle bir şey olabilir mi?''

''İSTERLERSE 24 SAATE VARDIRMAZ BU KONUYU''

Şu an arama çalışmaları ne durumda? Yasin'i aramaya devam ediliyor mu?

''Yüzümüze her yeri kapattılar. Bir sonuca varamadık. Şu an kimse aramıyor Yasin'i. 6 ay arayıp kendilerini geri çektiler. Bu olayı çözmezlerse, bunu yapanlar 'ben yaptım, kimse bulamadı' diyip bir kat daha cesaret alacak kendine. Bu ülkede bu işin sonu gelmez. Çok haksızlıklar var. Bakılmıyor, aranmıyor. Nasıl oluyor anlamıyorum işte. İsterlerse istihbaratımız 24 saate vardırmaz bu konuyu. Ama yapmıyorlar işte.''

ÇOCUKLAR KAYBOLDUĞUNDA NE YAPMALI?