Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu
Denizli’de abdest almak için lavaboya giden Ziya Ertuna (86) geri dönmeyince merak edip kontrole giden yakınları tarafından ölü bulundu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iş hanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iş hanında esnaflık yapan yakınlarına ziyarete gelen Ziya Ertuna (86) abdest almak için yakınlarının yanından ayrıldı.
Uzun süre geri dönmeyen Ertuna’yı merak eden yakınları kontrol etmek için gittikleri lavaboda yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Yaşlı adamı bulan yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri üzerine yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ziya Ertuna’nın cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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