Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Burdur’un merkez Tepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Havva Tortop, oğlunun evine yaptığı ziyarette odada hareketsiz halde bulundu.
Büğdüz Caddesi üzerindeki müstakil evinde yalnız yaşayan Tortop’u yerde hareketsiz şekilde bulan oğlu, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Havva Tortop’un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde yaşlı kadının ölüm nedenine ilişkin herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.
Havva Tortop’un cenazesi, ölüm sebebinin kesinleştirilmesi için Burdur Belediyesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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