Yeni yılın ilk günü sır olay: 25 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu

Kırıkkale'de Ali Erdurucan (25) ailesiyle birlikte yaşadığı evde, odasında ölü bulundu. Erdurucan’ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle netlik kazanacak.

Yeni yılın ilk günü sır olay: 25 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:23

Sanayi Mahallesi 1252'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda ailesi ile birlikte yaşayan Ali Erdurucan'ın bugün öğle saatlerinde odasına giren annesi, oğlunu hareketsiz buldu. Annesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde satış elemanı olarak çalışan Erdurucan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Erdurucan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Erdurucan’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Kırıkkale

İlgili Haberler

Kırıkkale'de sokakta karşılaştığı kuzenine kurşun yağdırıp kaçtı!

Kırıkkale'de sokakta karşılaştığı kuzenine kurşun yağdırıp kaçtı!
Araç kontrolünde 'uyuşturucu' bulundu: Kırıkkale'de 4 gözaltı

Araç kontrolünde 'uyuşturucu' bulundu: Kırıkkale'de 4 gözaltı
Kırıkkale'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!

Kırıkkale'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler