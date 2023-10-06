Kara Maske filminin konusu ne? Kara Maske filminin oyuncuları kim?
Kara Maske (Black Mask) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kara Maske filminin konusu ne? Kara Maske filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kara Maske filminin yönetmen koltuğunda Daniel Lee oturuyor. Kara Maske filminin senaristliğini Tsui Hark, Teddy Chan, Koan Hui, Joe Ma, Ann Hui ve Chi-ming Pang üstleniyor. Peki, Kara Maske filminin konusu ne? Kara Maske filminin oyuncuları kim?
KARA MASKE FİLMİNİN KONUSU NE?
Jet Li'yine aksiyon dolu bir filmle karşınızda.Dövüş sanatının yeni ustası,kendisinin de içinde bulunduğu fakat kontrolden çıkan "Süper Asker" projesine karşı gizli bir kimlik ve herkesin korkusu haline gelen "Kara Maske"si ile mücadele vermeye başlar.Jet Li'nin insan üstü yetenekleri mükemmel tasarlanmış olağanüstü dövüş sahnelerinde sevenlerine tam bir ziyafet yaşatacak.
KARA MASKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jet Li
Karen Mok
Ching Wan Lau
Françoise Yip
Kong Lung
Xin Xin Xiong
Anthony Wong Chau-sang
Henry Fong
Winston Ellis
Mike Lambert
Lawrence Ah Mon
Mei-yee Sze
John Whitney
King-fai Chung
Sam Kai-sen Huang
Roy Szeto
Moses Chan
Yung Kwan
Ricardo Alexander
David Leung
Ken Lok
Suk-yee Chan
Nunzio Caponio
Glenn Peters
Russ Price
Victor Haiti
KARA MASKE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Kara Maske filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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