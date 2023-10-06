Yayınlanma: 06.10.2023 - 18:33

Güncelleme: 06.10.2023 - 18:33

Kara Maske filminin yönetmen koltuğunda Daniel Lee oturuyor. Kara Maske filminin senaristliğini Tsui Hark, Teddy Chan, Koan Hui, Joe Ma, Ann Hui ve Chi-ming Pang üstleniyor. Peki, Kara Maske filminin konusu ne? Kara Maske filminin oyuncuları kim?

KARA MASKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Jet Li'yine aksiyon dolu bir filmle karşınızda.Dövüş sanatının yeni ustası,kendisinin de içinde bulunduğu fakat kontrolden çıkan "Süper Asker" projesine karşı gizli bir kimlik ve herkesin korkusu haline gelen "Kara Maske"si ile mücadele vermeye başlar.Jet Li'nin insan üstü yetenekleri mükemmel tasarlanmış olağanüstü dövüş sahnelerinde sevenlerine tam bir ziyafet yaşatacak.

KARA MASKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jet Li

Karen Mok

Ching Wan Lau

Françoise Yip

Kong Lung

Xin Xin Xiong

Anthony Wong Chau-sang

Henry Fong

Winston Ellis

Mike Lambert

Lawrence Ah Mon

Mei-yee Sze

John Whitney

King-fai Chung

Sam Kai-sen Huang

Roy Szeto

Moses Chan

Yung Kwan

Ricardo Alexander

David Leung

Ken Lok

Suk-yee Chan

Nunzio Caponio

Glenn Peters

Russ Price

Victor Haiti

KARA MASKE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Kara Maske filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.