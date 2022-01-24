Karda ilerleyemeyen otobüsün hareket etmesi için zıpladılar

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolda kalan yurttaşlara zor anlar yaşattı.

İHA
24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:24

İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Esenyurt’ta yurttaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.


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