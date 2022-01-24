Karda ilerleyemeyen otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolda kalan yurttaşlara zor anlar yaşattı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.
Esenyurt’ta yurttaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.
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