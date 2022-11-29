Yaşlı kadın yaslandığı duvarın altında kaldı
İzmir’in Bergama ilçesinde dinlenmek için elini duvara yaslayan 66 yaşındaki kadın iddiaya göre, tuğlalar ile örülü duvarın çökmesiyle 3 metre yükseklikten aşağı düşerek duvarın altında kaldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, yolda hayatını kaybetti.
İzmir Bergama'da iddiaya göre, zeytin tarlasından döndükten sonra hasta olan komşusuna ziyarete giden Neslihan Köse, (66) ziyaretinin ardından evden çıktığı sırada elini dinlenmek için duvara yasladı.
Tuğlalarla örülü duvarın aniden çökmesiyle kadın, 3 metre yükseklikten düşerek tuğlaların altında kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Köse, ambulans ile Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaşamını yitirdi.
Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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