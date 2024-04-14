Yassıada’yı yıllık 4.2 milyon liraya kiralayan Albayrak Grubu turist arıyor
AKP iktidarının, 27 Mayıs 1960 darbesinin simgelerinden biri sayılan Yassıada’yı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yeniden düzenleyerek turizme de açmasının üstünden yaklaşık 2.5 yıl geçti. Ancak üzerine inşa edilen yapılarla “beton ada”ya dönüştürülen Yassıada, özellikle turizm açısından beklentileri karşılayamadı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bir şirketi tarafından “yap-işlet-devret” modeliyle 29 yıllığına kiralanan, 140 milyon dolar yatırımla yeniden düzenlenen ve ultra lüks muhafazakâr tatil konsepti sunan Katre Island Oteli’yle dikkat çeken Yassıada, yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ocak 2023’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iade edildi.
14 Şubat 2023’te ise burası 20 yıllığına Albayrak Grubu bünyesindeki Birun Ada Otelcilik Turizm’e kiralandı. Yıllık 4.2 milyon lira bedelle kiralanan işletmenin kapsamında 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi bulunuyor. Birun Ada Otelcilik Turizm, burayı hareketlendirme için çalışmalar yürütüyor.
15 AY KRİTİK OLACAK
Bu konuda bilgi veren Albayrak Grubu Kurumsal Pazarlama Müdürü Enes Boyacı, iş dünyasının toplantı, yemek gibi programlarını gerçekleştirmeye başladığı adanın yeniden canlandırılması için 15 ay süre belirlediklerini söyledi. Ekstra bir yatırım yapmadıklarını belirterek tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Boyacı, şunları anlattı: “Tanıtım için konsolosluk temsilcilerini topladık burada. Yerli iş dünyasının yanı sıra Arap iş dünyası birlikleri ile de görüşüyoruz. Onların da toplantılarını burada yapmasını bekliyoruz. Sezon bizim için yeni başladı. Ayrıca halen plaj imkânı yok onun yapımına da başlayacağız.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- Teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı!
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek