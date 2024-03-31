Yatağa bağımlı yurttaş oyunu sedye üzerinde kullandı!
Kırklareli'nde 85 yaşındaki yatağa bağımlı Ali Mızrak, oyunu sedye üzerinde kullandı. Mızrak ile 84 yaşındaki eşi Gülsevim Eskici, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.
Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Ali Mızrak (85) sedyeyle, tekerlekli sandalye kullanan Gülsevim Mızrak da (84) ambulansla Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'na taşındı.
Ekiplerin ve yurttaşların yardımıyla sandığa götürülen Mızrak çiftçi oylarını kullandı.
Ali Mızrak, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden yetkililere teşekkür etti.
Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mızrak, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim" dedi.
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