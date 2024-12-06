Yatak odasında korkutan yangın: Ev kül oluyordu!
Bolu’nun Göynük ilçesinde iki katlı betonarme evde çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.
Göynük ilçesine bağlı Karaaliler köyünde, Mustafa G.’ye ait iki katlı betonarme evin yatak odası kısmında yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir odanın tamamını sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Göynük Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın ekipler tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
Etiketler: #Yangın
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