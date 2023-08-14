Yatay mimari sözü unutuldu: Deprem bölgesinde 18 kata onay verildi!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 04:03

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından AKP iktidarı her ne kadar yatay mimariyle devam edeceklerini söylese de dikey mimari yapılara bir bir onay veriliyor.

Cumhuriyet daha önce Şanlıurfa’da 11 katlı projeye onay verildiğini sırada ise 24 ve 18 katlı projelerin sırada beklediğini haberleştirmişti. Gaziantep’teki 18 katlı otel projesine geçen günlerde onay verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket, Gaziantep Valiliği’nden “Çevresel etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı aldı.

OSKA İnşaat, Gaziantep’in Şahintepe ilçesinde 2 milyon TL değerindeki otel projesi için haziran ayında ÇED başvurusunu yaptı. Başvuru dosyasının incelenmesinin ardından yaklaşık bir ay sonra projeye “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Bu kararla birlikte deprem bölgelerinden olan Gaziantep’te 2 bodrum kat, 1 zemin kat ve 18 normal kat olmak üzere toplam 21 kattan oluşacak olan otel projesi gerçekleştirilecek. 238 odalı olması planlanan projede 450 kişilik büyük salon, 50 kişilik küçük salon ve benzeri sosyal alanlar yapılacak.

SIRADA 24 KAT VAR

Şanlıurfa’da da Ömer Bucak İnşaat tarafından yapılması planlanan 24 katlı otel projesi için geçen aylarda ÇED süreci başlatılmıştı. 402 milyon 931 bin TL değerindeki projeye onay verilmesi durumunda bölgeye 248 odalı otel inşa edilecek. Bu otel de zemin altı 2 kat, zemin kat, asma kat ve asma kat üstü 24 kat artı teras olarak planlandı.

NEDEN YATAY MİMARİ?

Uzmanlar her fırsatta Türkiye’nin deprem riskli bir ülke olduğunu ve yapılaşmanın yatay mimari şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Buna karşın, yoğun şehirleşmeyle birlikte dikey mimari tercih ediliyor. Dikey mimari ve birim alanda nüfus yoğunlaşması afet durumlarında tahliye sıkıntılarını artırıyor. Ayrıca olası bir yıkımda, dikey mimariyle inşa edilmiş yapıdaki nüfusun yoğun olması daha fazla insanın zarar görmesine neden oluyor. Uzmanların dile getirdiği yatay mimari ise çevreye ve doğal yapıya uygun inşa ediliyor. Bu yöntem, şehir siluetinin düzgün olmasının yanı sıra deprem durumunda da müdahaleyi kolaylaştırıyor.