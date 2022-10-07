Mike Novogratz'dan Bitcoin tahmini

07 Ekim 2022 Cuma, 17:54

Milyarder yatırımcı Mike Novogratz, ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu ehlileştirmeyi amaçlayan agresif faiz artışlarını hafiflettiği takdirde Bitcoin’in yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.

Cryptonews’ten Ruholamin Haqshanas’ın haberine göre, mevcut döngü, hem olumsuz bir genel görünüme sahip olmasından hem de geleneksel piyasalarla artan korelasyonun etkilerinden muzdarip olduğu için, kripto piyasalarını oldukça kötü etkiledi. Novogratz, kötü makroekonomik iklimin soğumasıyla birlikte Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasalarının genelinin yeniden yükseleceğine inandığını belirtiyor.

"BİTCOİN'İN ENFLASYONA KARŞI GÜÇLÜ BİR KORUMA STATÜSÜNDE"

Novogratz, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırımı kampanyasını başlatmasıyla birlikte Bitcoin'in enflasyona karşı güçlü bir koruma statüsüne sahip olduğu varsayımının da suya düştüğünü ima ediyor. 53 yaşındaki Galaxy Investment Partners CEO'su genellikle bir enflasyon koruması olarak lanse edilen Bitcoin’in, Fed’in enflasyona karşı mücadelesinde diğer riskli kabul edilen varlıklarla birlikte büyük çöküş yaşadığının altını çiziyor.

GELENEKSEL PİYASALARLA KORELASYON

Novogratz, Bitcoin’in son zamanlarda geleneksel finansla olan korelasyonunun da düşüşüne katkıda bulunduğunu söylüyor. Novogratz, “Powell, enflasyonun kafasına bir balyozla vurmaya başladığında, elbette, Bitcoin de birçok varlık gibi geri döndü” dedi.

Buna rağmen, Amerikalı milyarder yatırımcı, Başkan Powell ‘enflasyonla mücadeleden vazgeçtiğinde’ Bitcoin'in büyük olasılıkla bir çıkış yaşayacağını savunuyor. Novogratz'a göre, Powell'ın enflasyonla mücadeleye yönelik hamleleri, Bitcoin için enflasyonun kendisinden daha zararlı bir etkiye sahip bulunuyor.

Geçen ay, Fed enflasyonla mücadelesi bağlamında geçen ay gösterge faiz oranlarını 75 baz puan daha artırmıştı. Bu hamle, art arda üçüncü yüzde 0.75'lik artış anlamına geliyordu ve Fed, artışların devam edebileceğini söylemekten de geri durmadı.

Faiz oranlarındaki artışların, genel ekonomi ve riskli varlıklar üzerinde bazı olumsuz etkileri olmasının ise kaçınılmaz olduğu görüşü hakim. Bunu göz önünde bulunduran Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) dahi, kendisini Fed'i daha fazla artışa karşı uyaran bir rapor yayınlamak zorunda hissetti.

Novogratz ile benzer bir fikri paylaşan , SkyBridge Capital CEO'su Anthony Scaramucci de Bitcoin’in enflasyondan korunma aracı olduğuna inanmadığını söylüyor. “En azından şimdilik” diyen Scaramucci, “Bitcoin bir enflasyon korumasıdır anlatısı, son zamanlarda kripto eleştirmenlerinden bazı itirazlar görüyor. Bu, büyük ölçüde varlığın son zamanlardaki uğursuz makro atmosfere karşı verdiği mücadeleden kaynaklanıyor. Bazı kripto savunucuları, ne olursa olsun bu inanca bağlı kalsa da, aralarından birçoğu da iddiayı gözden geçirmek zorunda kaldığını itiraf ediyor” şeklinde konuşuyor.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ

İki ay önce, Scaramucci, Bitcoin'in bir enflasyon riskinden korunma olduğu iddiasına karşı çıkmıştı. Scaramucci iddiasını Bitcoin’in enflasyona karşı güçlü bir korunma işlevi görecek kadar olgun olmadığına bağlamıştı. Scaramucci ayrıca, Bitcoin'in enflasyona karşı korunma aracı olması için bir milyar cüzdan bant genişliğine ulaşması gerektiğini kaydetmişti. Scaramucci, buna rağmen, Bitcoin’in uzun vadede yükselişini sürdüreceğini düşünüyor.