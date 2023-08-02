Yatta korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı!

Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle motoryatta yangın çıktı. Çıkan yangında 8 kişi kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 17:27
Yatta korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı!
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi açıklarında 12 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ KURTARILDI

Teknedeki 8 kişi sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki tekneler tarafından kurtardı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının büyük hasara yol açtığı yat su alarak battı.

Öte yandan yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


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