'Yaveş Gari Bodrum': 5. Bodrum Uluslararası Peynir Festivali başlıyor

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:59

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Peynir Festivali Slow Cheese Bodrum, 7-10 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



İlki 2015’te düzenlenen, bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Uluslararası Peynir Festivali Slow Cheese Bodrum’da, Anadolu’nun farklı yörelerinde üretilen lezzetli ve yöresel peynir çeşitleri beğeniye sunulacak.

Endüstriyel firmaların rekabet koşullarında ayakta kalmaya çalışan peynir zanaatkarlarının ürettikleri doğal peynirleri tüketiciyle buluşturma hedefiyle başlatılan organizasyona, Bodrum ve Muğla’nın yanı sıra Türkiye’nin her bölgesinden peynir üreticileri katılım sağlayacak.

Kıbrıs’tan ve İtalya’dan peynir ustaları da festivalin konuğu olacak.

Festival, üretici ve tüketicilerle birlikte gastronomi alanında uzmanlaşmış profesyonelleri, akademisyenleri ve aşçıları da bir araya getirecek.

Yeryüzünde yaşayan herkesin iyi, temiz ve adil gıdaya kolaylıkla ulaşması için kurulan ve Türkiye dahil 160 ülkeden milyonlarca destekçisi olan Slow Food organizasyonunun Bodrum Birliği olan Yaveş Gari gönüllüleri tarafından düzenlenen festivalde atölyeler, gezi ve tadım etkinlikleri olacak. Yöresel ürün tezgahlarının kurulacağı festival alanında söyleşi, seminer ve eğitimler düzenlenirken kitap imza günleri de gerçekleştirilecek.