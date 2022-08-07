Yavru kediyi sokağa bırakan kadına 2 bin 724 lira para cezası
Elazığ'da ailesiyle geldiği bulvara yavru kediyi bırakıp kaçan S.Ç. adlı kadın, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerince kameralardan tespit edildi. S.Ç.'ye 'Ev hayvanlarını terk etmek' suçundan 2 bin 724 lira cezai işlem uygulandı.
Elazığ'da 3 Ağustos’ta Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, ailesiyle bulvara gelen S.Ç., iddiaya göre aracından kutuyla çıkardığı yavru bir kediyi kendi çocuğunun gözü önünde ağacın altına bıraktı.
Olaya şahit olan vatandaşlar, durumu İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yeni doğan ve 3-4 günlük olduğu tahmin edilen kediyi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne teslim etti. Kedinin güvene alınmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hayvanı bırakan kişinin S.Ç., olduğunu tespit etti.
Ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesince 'Ev hayvanını terk etmek' suçundan S.Ç.'ye 2 bin 724 TL ceza uyguladı.
Video Haberler
- 'Yandaş basın çalışmalara başlamış'
- 'Erdoğan'a tazminat davası açın'
- Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
- Kavga meydan savaşına döndü
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Harem selamlık plaj!