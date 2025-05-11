Yaya geçidinde kendisini uyaran yayayı darbetti!
Tekirdağ Çorlu’da bir motosikletli, yaya geçidinden geçerken laf atma nedeniyle tartıştığı kişiyi darbetti.
Çorlu ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyreden K.K. ile yaya geçidinden geçen yaya İ.K. arasında kontrolsüz geçiş sonrası laf atma yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Motosikletten inen K.K. tarafından darbedilen İ.K. yaralandı. Çevredeki yurttaşların tepkisiyle karşılaşan K.K., denetime çıkan polisin araya girmesiyle kalabalık tarafından darbedilmekten kurtarıldı.
Darp sonucu yere yığılan yaralı İ.K. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen Yunus (Motosikletli) Polis Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.K. karakola götürüldü. Olayla ilgili Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği’nce inceleme başlatıldı.
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