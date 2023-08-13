Yayla evinde yangın: Kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen yangında bir yayla evi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:31
Yayla evinde yangın: Kullanılamaz hale geldi
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Sivas'ın Doğanşar ilçesinde geçimini hayvancılık ile sağlayan S.K.’ye ait yayla evinde yangın çıktı.

Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar yayla sakinleri yangını hortumdan su sıkarak söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi.


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