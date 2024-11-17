Yayla yolu yine can aldı: TIR şarampole yuvarlandı, araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:59

Güncelleme: 17.11.2024 - 13:59

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Çekirdek yüklü tır, Erzurum-Artvin karayoluna inerken viyadükte virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

KURTARILAMADI

Tır sürücüsü, aracından atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak hayatını kaybetti.

Azerbaycan plakalı tırın sürücüsünün kimliği ve yaşı henüz belirlenemedi. Kazada tır, şarampole yuvarlanarak ters döndü ve içerisindeki yük çevreye yayıldı.

Bu bölgede meydana gelen trafik kazaları son bir yıl içinde onlarca can aldı veya birçok sürücünün yaralanmasına neden oldu.

YURTTAŞLARDAN ÇAĞRI

Vatandaşlar ve bölgeden geçen sürücüler, kazaların önüne geçilmesi için acilen bu noktaya bir tır kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Yetkililere, trafik güvenliği açısından bölgedeki yol şartlarını gözden geçirme ve gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.