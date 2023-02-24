Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz kimdir? Ayhan Yavuz hangi partiden?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:31

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:31

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz gündem oldu. Ayhan Yavuz'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AYHAN YAVUZ KİMDİR?

Ayhan Yavuz, 1965 Yılında Kırıkhan’ın Çamsarı Köyü’nde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Kırıkhan’da tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim­ler Fakültesi Maliye Muhasebe Yüksekokulundan 1986 Yılında mezun oldu. Vatani görevini kısa dönem olarak yaptıktan sonra 1987 Yılında Serbest Muhasebeci olarak çalışmaya başladı. Aynı dönemde yerel bir gazete de Yazı İşleri Müdürlüğü ve Ticaret Meslek Lisesi’nde Öğretmenlik görevlerinde bulundu. Türkiye’deki ilk Özel Sınav Dergisi Dershanelerinin kurucusu oldu. Hatay’ın çeşitli ilçelerinde özel dershane işletmeciliğinin yanı sıra ilçemizde özel bir hastanenin kurucu ortaklığını yaptı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Yönetim Seçimlerinde Kırıkhan Belediye Başkanı seçildi. Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans sahibi olan Ayhan Yavuz, ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde 1 dönem, Hatay genelinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ise çeşitli görevler aldı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetim Seçimlerinde ikinci kez Kırıkhan Belediye Başkanı seçildi.

7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde 'AKP Hatay Milletvekili Aday Adayı' olan Yavuz, şu an halen Özel Okul işletmeciliğine devam etmektedir.

AYHAN YAVUZ HANGİ PARTİDEN?

Ayhan Yavuz, AKP'nin adayı olarak Kırıkhan Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Ayhan Yavuz, evli ve 2 çocuk babasıdır.



