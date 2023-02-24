Payas Belediye Başkanı Bekir Altan kimdir? Bekir Altan hangi partiden?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:37

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:37

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Payas Belediye Başkanı Bekir Altan gündem oldu. Bekir Altan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BEKIR ALTAN KİMDİR?

1968 tarihinde Dörtyol'da dünyaya gelen Bekir ALTAN, öğrenim hayatına Payas Fahrettin Altay İlkokulu'nda başlayarak ortaokul ve liseyi Payas Yakacık Lisesi'nde okudu. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği, Anadolu Üniversitesi'nde matematik öğretmenliğini bitirdi. Askerliğini er öğretmen olarak tamamladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisanslarını tamamlamış olup, Boğaziçi Üniversitesi’nde Uygulamalı Finans programında eğitimini sürdüren Altay, öğretmen olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Payas 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda müdür olarak görev yapmaktayken istifa ederek 18 Nisan 1999 mahalli seçimlerde Payas Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı.

BEKIR ALTAN HANGİ PARTİDEN?

Bekir Altan, AKP'nin adayı olarak Payas Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Bekir Altan, evli ve 3 çocuk babasıdır.



