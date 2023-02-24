Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu kimdir? Mehmet Hacıoğlu hangi partiden?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:42

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:42

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu gündem oldu. Mehmet Hacıoğlu'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET HACIOĞLU KİMDİR?

1967 Reyhanlı doğumlu olan Mehmet Hacıoğlu; İlk, orta ve lise öğrenimini Reyhanlı’da tamamladı. 1993’te ise Eskişehir Anadolu Üniv. İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında Gümrük Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, gümrük müşavir yardımcılığı belgesini almaya hak kazandıktan sonra, 2006 yılında da Ulaştırma Bakanlığınca Ankara’da yapılan üst düzey yöneticilik belgesini almaya da hak kazandı.

AKP İlçe Teşkilatının içerisinde aktif rol aldı. Parti içerisindeki aktif çalışmaları neticesinde 2007 tarihinde AKP İlçe Teşkilatı başkanlığına seçildi ve yedi yıl boyunca bu görevi devam ettirdi.

2015 de yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday adayı olmaya karar kıldı. Bu nedenle de 2014 sonunda AKP İlçe başkanlığı için yapılan kongrede, başkanlığına aday olmadı.

Hacıoğlu 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde AKP Hatay 8.sıra Milletvekili adayı gösterildi.

31 Mart 2019 yılı Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakının ortak adayı olarak Belediye Başkanlığına aday oldu.

MEHMET HACIOĞLU HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Hacıoğlu, AKP'nin adayı olarak Reyhanlı Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Hacıoğlu, evli ve 5 çocuk babasıdır.