Yazarımız bugün hakim karşısına çıkıyor: Barış Pehlivan için adalet çağrısı!
Sadece gazetecilik yaptığı için 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek...
Ne baron ne zengin ne de yandaş…
Barış Pehlivan sadece gazetecilik yaptığı için 5’inci kez cezaevine girdi. 3 aydır cezaevinde yatan meslektaşımız bugün hakim karşısına çıkıyor.
Özgürlük #BarışınHakkı demek için, bugün saat 13.30’da Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeyiz.
Gazeteci Pehlivan da açık cezaevinden aldığı yasal izniyle duruşmaya katılacak.
SOSYAL MEDYADA PEHLİVAN İÇİN ADALET ÇAĞRISI
Duruşma öncesi Barış Pehlivan'ın meslektaşları, dostları ve yurttaşlar dün saat 17.00’de sosyal medya üzerinden #BarışınHakkı hastag’i ile bir destek videosu paylaştı.
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