Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ve 100. Yıl Platformu, dün Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde Cunhuriyetin 100. yılına özel etkinlik düzenledi. Etkinliğin başlangıcında İstanbul Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Korosu sahne aldı. Dinletinin ardından ödül törenine geçildi. Etkinlikte yazarımız Özdemir İnce’ye “Cumhuriyetin Altın Çocuğu” ödülü verildi.

Ödülün ardından söz alan İnce, “Öğretmen olarak yetiştirildim ama bana öğretmenlik yaptırmadılar. Her zaman benden rahatsız oldular ben de özellikle onları rahatsız etmek içim elimden geleni yaptım. Beni Muğla’da bir ortaokula İngilizce öğretmeni olarak tayin ettiler. Öğrencilere baktım bitişik el yazısı yazamıyorlar. Halbuki programda bitişik el yazısının öğrencilerin dikkatini sabırla pekiştirdiği yazıyor. Ben öğrencilere bitişik el yazısı yazdırdığım için hakkımda tahkikat yazdılar. Ben de onlara esaslı bir cevap verdim. Bu olay hiçbir kitabımda yer almadı ama bundan sonra bir kitabımda muhakkak bu savunmam yer alacak” dedi.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim eşim Ülker, Türkiye’de sürülen ilk kadın öğretmendir. Bir gazete yazarı olarak benim okurumsanız benim öğretmen olduğumu fark etmişsinizdir. Bu ödül bana verildiği için mutluyum. Hayatımda bir yığın ödül aldım ama bu ödül benim için son derece önemli. Çünkü bana okurlarım değil meslektaşlarım verdi bu ödülü ve benim öğretmen olduğumu unutmamışlar.”

KİTAP HEDİYE EDİLDİ

İnce’ye konuşmasının ardından “İz Bırakan Öğretmenler” isimli kitap hediye edildi. Etkinliğin devamında Prof. Dr. Rıfat Okçabol, “Cumhuriyet ve Öğretmen” konulu bir konuşma yaptı. Okçabol, konuşmasında Cumhuriyet dönemi öğretmenlik uygulamalarından, Köy Enstitülülerinden ve deneyimlerinden bahsetti.