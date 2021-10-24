Yazarımız Pehlivan jandarma içindeki örgütlenmeyi yazınca hedef oldu
Menzil tarikatının Jandarma Genel Komutanlığı’nda örgütlendiği iddialarını köşesine taşıyan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı. Pehlivan soruşturmayı, “Kuşkusuz yazımda suç yok; asıl mesele, devlet içine yerleştirilenlerin ifşa olmak istememesi...” ifadeleriyle yorumladı.
Barış Pehlivan, 9 Eylül’de Cumhuriyet’te yayımlanan “Menzil’in
şok mangası” başlıklı yazasında emekli gazi Üsteğmen Erhan
Kaleli’nin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) sözlü mülakatlarında torpil yapıldığını ve Menzil başta olmak üzere tarikatların jandarma teşkilatına sızdığı yönündeki iddialarını kaleme
almıştı. Yazısında iddiaları gündeme getiren Kaleli’nin yaşadıklarını da anlatan Pehlivan, yetkililere
torpil ve Menzil örgütlenmesiyle ilgili soruşturma açılıp açılmadığını
sormuştu.
‘HAKARET’ SUÇLAMASI
Yazının ardından Pehlivan hakkında, Jandarma Genel
Komutanlığı’nın şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili ifade veren Pehlivan, “FETÖ’nün devlet içerisinde
yaptığı kumpasları ve örgütlenmeyi birçok kez belgeledim. Bunun
bedelini 19 ay Silivri Cezaevi’nde
yatarak ve defalarca ölümle tehdit edilerek ödedim. Zamanında benim yazdıklarımı dikkate almayan ve beni cezalandırma yoluna giden siyasi iktidar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yazdıklarımı tekrarlamaya başladı.
Ben böylesi ifadeleri birçok kez
FETÖ’cü polis, hâkim ve savcılara
verdim. Görüyorum ki, benzer süreç bir tekrar yaşanmaktadır. Polis
Akademisi’nin 2017 raporuna ve
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın raporuna ve hatta devletin
diğer güvenlik raporlarına bakılsa,
Menzil örgütlenmesinin amaçlarını ve 15 Temmuz sonrası boşalan koltuklara başka tarikatların yerleşmeye çalıştığını savcılık makamı da görebilir”
dedi.
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