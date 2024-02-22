Yazarımız Terkoğlu ve Ahmet Zeki Üçok’a açılan davanın duruşması görüldü: Siyasi yasak ve ceza istemi

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:03

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:03

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’na “Hatırlı Fetöcüler nasıl kurtarılıyor” ve “Savcı Bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin” başlıklı yazılarına “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla açılan davanın duruşması dün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davada emekli askeri savcı ve hakim Ahmet Zeki Üçok da haberde yer alan görüşünden dolayı yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilinin şikâyetiyle açılan davada savcı mütalaasını verdi.

Savcı, Terkoğlu ve Üçok’un “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılmasını ve siyasi yasak talep etti. Hakim ise mütalaanın ardından son savunmalar için duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.