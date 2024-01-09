Barış Terkoğlu'ndan dikkat çeken kulis bilgisi: Akşener "Seçim kaybedilirse bırakır giderim" demiş!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:55

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:07

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 'kendi adayları' ile gireceğini açıklayan İYİ Parti'de, son yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında konuşulanları Barış Terkoğlu açıkladı.

Halk TV'de konuşan Terkoğlu, Akşener'in toplantıda aday belirleme sürecine yönelik tam yetki istediğini aktararak yaşananları şu ifadelerle açıkladı:

"İYİ Parti ile ilgili çok tarihsel bir not aktarayım. Çünkü bu önümüzdeki seçimden sonra hatırlayacağımız bir not olabilir. Bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu vardı. Tabii ki ana konu yerel seçim oldu. Biliyorsun Meral Akşener bu tür konuları GİK toplantılarından çıkarıyor.

'SEÇİMİ KAZANAMAZSAK GEREĞİNİ YAPARIM, EVİME DÖNERİM'

Akşener, Genel İdare Kurulu üyelerinin karşısına çıkmış ve 'Seçimi kazanırsak hepimiz kazanırız, kaybedersek ben kaybetmiş olacağım. Sizden bu dönem adayları belirlemek için bütün yetkileri istiyorum. Sonrasında eğer seçimi kazanamazsak, gereğini yaparım ve evime dönerim' demiş.

Meral Akşener bugün tarihi bir karar alarak, seçime kazanamazsa İYİ Parti'de hatta belki de siyasette devam etmeyeceğini söylüyor. Burada 'seçimi kazanamama' kriteri ise oy oranı. İYİ Parti son seçimde yüzde 10'a yakın bir oy aldı. Kendi içerisinde başarı kriterini böyle koyuyorlar, yani 3 belediye 5 belediye değil yüzde 11 oy oranını yakalayabilecek bir parti olmayı koyuyorlar.

Yani Meral Akşener, İYİ Parti'de aday belirleme yetkisini aldı ve seçimi kazanamazsam bırakacağım dedi.

AKŞENER'DEN BUĞRA KAVUNCU'NUN ADAYLIĞINA VETO

İkinci olarak ise; bu sırada şöyle bir şey olmuş. Adaylarını açıklıyor ve çoğunlukla milletvekili olarak açıklıyor. Buğra Kavuncu'nun adı geçiyor İstanbul için, Akşener orada her ile milletvekili açıklamanın parti adına handikap yarattığını, 'İYİ Parti aday mı çıkaramıyor' algısının doğacağı nedeniyle bu fikirden taraf olmuyor. Bu gelişme belki de Buğra Kavuncu'nun İstanbul adayı olmayacağı anlamına gelebilir.

Elbette Buğra Kavuncu'yu korumak için de bunu yapıyor olabilir çünkü tahmin ediyorsunuz ki İstanbul'da iki favori aday var. AKP'nin ve CHP'nin adayları."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA



İYİ Parti, Meral Akşener'in 14 Mayıs seçimlerine göre partisinin yerel seçimlerde daha düşük oy alması halinde görevini bırakacağına dair haberleri yalanladı.



İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu (GİK) toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim” şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz."