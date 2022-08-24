Yazarımız Zülal Kalkandelen duyurmuştu: 'Aslan Diyarı' için kapatma kararı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:26

İş insanı Ahmet Zeki Öner, İncek Mahallesi'nde 2015'te, Yılmaz Kıbrıs'tan kiraladığı arazide restoran ve kafe işletmeciliği yaptı. Öner, geçen yıl mayıs ayında ise restoranı kapatıp, hayvanat bahçesine dönüştürdü.

'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETİ

Aslan, kaplan, geyik, maymun, tavus kuşu gibi hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesi, büyük ilgi gördü. Ancak hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesleri, bir süre sonra çevrede oturanları rahatsız etti. Mahalleli, hayvanların kükreme sesinin yanı sıra işletmeden kötü koku yayıldığı gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Mahallelinin belediye, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayeti üzerine işletme, 1 hafta kapatıldı. Ankara Valiliği tarafından 2021 yılı Ağustos ayında işletmeye 'B grubu hayvanat bahçesi ruhsatı' verildi. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel de valiliğin ruhsat verme işleminin iptali için mahkemeye başvurdu.

Ankara 18'inci İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti, hayvanat bahçesinde inceleme yaptı.

RUHSAT VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİTİ

Bilirkişi raporunda hayvanat bahçesinde; 3 aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusu, 1 alageyik, 3 vervet maymun, 1 iguana, 1 boa yılanı, 1 Mısır yılanı, Nil varanı, kuş çeşitleri ve tavşanlar ile tavus kuşlarının bulunduğu belirtildi.

Aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye yaydığı gürültünün bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi.

Raporda; gerek çevre gerek konum gerek hayvan sağlığı gerekse kötü koku yayması ve gürültü kirliliği açısından işletmeye ruhsat verilmesinin yanlış olduğu tespiti yapıldı. Ankara 18'inci İdare Mahkemesi de bilirkişi raporu doğrultusunda, Ankara Valiliği'nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin durdurulması kararlaştırıldı.

Ardından işletme sahibinin itirazını değerlendiren Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, hayvanat bahçesinin kapatılmasına karar verdi.

'ASLAN KAÇSA KİM YAKALAYACAK?'

İşletmenin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, "Ben 80 yaşında bir insanım, 26 yıldır burada oturuyorum. Yaz geldi; idrar kokusu, dışkı kokusu, hayvanların kokusu, dayanamıyoruz. Tam evimin sınırında. Gece sabahlara kadar aslanlar kükrüyor, sesten uyuyamıyoruz. Buranın kapatılmasını istiyoruz. Türlü türlü mahkemeler ile uğraşıyoruz, şimdi eylül başına kadar müsaade edildi. Koku, hastalık had safhada. Yazık hayvanlara, hiç mi acımıyorlar? Geçen yıl maymun kaçtı, zor yakaladılar; aslan kaçsa kim yakalayacak. Lütfen burayla ilgilenin, bir an önce kapatın. 1100 metrekarede hayvanat bahçesi olur mu?" diye konuştu.

ZÜLAL KALKANDELEN DUYURMUŞTU

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, 'Aslan Diyarı' için alınan kapatma kararını, 1 Temmuz 2022 tarihli 'Suçsuzlar Hapishanesi - 2' başlıklı yazısında duyurmuştu.

Villa tipi bir yerde önce restoran olarak açılıp sonradan hayvanat bahçesine dönüştürülen tesisin, çevrede yaşayanlara rahatsızlık vermesi sonucu davalık olduğunu belirten Kalkandelen, yazısında "Aslan ve kaplanların kükremesinden dolayı gürültü açısından, hayvanların kaçmaları olasılığına karşı yeterli güvenlik önlemi alınmadığından ve çevreye yayılan koku nedeniyle şikâyet edildi" ifadelerini kullanmıştı.

Kalkandelen, yazısında, "Öğrendiğime göre, bu işletme hakkında kapatma kararı alındı. Bu iyi bir gelişme ancak önceki yazımda da belirttiğim gibi endişe verici gelişmeler yaşanmaması için uyarmamız gerek" ifadelerine yer vermişti.

"SAFARİ PARKI AÇMA FİKRİ HAYATA GEÇMEMELİ"

Kalkandelen'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Bu mekânı ziyaret ettiğimde, safari parkı açılması için hazırlık yapıldığı bilgisini almıştım. Şimdi de 'Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik' kapsamında aslan ve kaplan yetiştiriciliğine izin verilmesinin düşünüldüğü bildirildi.

Bu kabul edilemez! Aslan Diyarı adlı tesis kapatıldığında, orada hapsedilen hayvanların güvenli bir şekilde doğal ortamlarına uyumu için uzmanlar eşliğinde rehabilitasyonu sağlanmalı.

Ankara’nın ortasında safari parkı açma fikri hayata geçmemeli; hayvanlar için yeni bir sömürü ortamı yaratılmamalı.

Aslan ve kaplan yetiştiriciliğini ticari bir faaliyet olarak normalleştirmeye yol açacak bir izin verilmemeli.

Birileri para kazanacak diye doğada özgürce yaşaması gereken hayvanların mal gibi alınıp satılmasına izin vermeye kimsenin hakkı yoktur."