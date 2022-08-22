Yük treni sürüye çarptı, 8 büyükbaş hayvan öldü
Eskişehir’de, otlatmaya götürülen büyükbaş sürüsüne raydan geçirildiği sırada yük treni çarptı. Feci kazada 8 hayvan yaşamını yitirdi.
Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Boyacıoğlu Mahallesi’nde oturan R.A., büyükbaş sürüsünü ağıllardan alıp, meraya götürmek için yola çıktı. R.A., rayların üzerine geldiklerinde sürüyü kontrolsüz bıraktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu sırada Eskişehir'den Bilecik'e giden, 13102 sefer sayılı yük treni, rayda duran 8 büyükbaşa çarptı. Sürüdeki hayvanların öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!