Yük treni sürüye çarptı, 8 büyükbaş hayvan öldü

Eskişehir’de, otlatmaya götürülen büyükbaş sürüsüne raydan geçirildiği sırada yük treni çarptı. Feci kazada 8 hayvan yaşamını yitirdi.

DHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:53
Yük treni sürüye çarptı, 8 büyükbaş hayvan öldü
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Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Boyacıoğlu Mahallesi’nde oturan R.A., büyükbaş sürüsünü ağıllardan alıp, meraya götürmek için yola çıktı. R.A., rayların üzerine geldiklerinde sürüyü kontrolsüz bıraktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sırada Eskişehir'den Bilecik'e giden, 13102 sefer sayılı yük treni, rayda duran 8 büyükbaşa çarptı. Sürüdeki hayvanların öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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