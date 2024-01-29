Yazarlarımız ‘Dünden yarına Cumhuriyet’ etkinliğinde bir araya geldi: ‘Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı’

Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:49

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:49

Cumhuriyet ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ‘Dünden yarına Cumhuriyet’ etkinliğinde yazarlarımız Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen bir araya geldi. Metrohan’da gerçekleşen ‘Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı’ başlıklı konferansta konuşan yazarlarımız beraber yazdıkları “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” kitabından bahsetti.

Söyleşiye "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir gezinti yapacağız" sözleriyle başlayan Kongar, “Bu kitabı yazarken biz tarihe diyalektik bir bakışla baktık. Herhangi bir art niyet veya siyasi bir tavırla yazmadık. Tarihe gerçekçi baktık. Hem Atatürk’ün eylemlerini, mucizevi iki olayını, karşı tepkilerin nasıl geldiğini ve bugüne uzantılarını kaleme aldık. Zülal olmasa bu proje de olmazdı” dedi.

GENİŞ BİR ARŞİV TARAMASI YAPILDI

Kongar’dan sonra sözü alan Kalkandelen “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” kitabında tarihi 1919’dan bugüne kronolojik olarak ele aldıklarından bahsederek, “Bu aslında Emre Hocamın projesiydi, ben sonradan dahil oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Kalkandelen, tarihte bir devrim olacakken onun bir karşı devrimiyle karşılaştıklarını belirterek, “Devrimlerden sonra iki adım atmışsanız karşı devrimlerle bir adım da geri atmış oluyorsunuz” diye konuştu. Kalkandelen ayrıca kitap için 10 yıl kadar süren çok geniş bir arşiv taraması yapıldığına dikkat çekerek, “Bu kitapta ayrıca çok özgün bir bölümleme var. Cumhuriyet tarihini öğrenmek isteyenler özgün bölümlemelere dikkat etmelidir” ifadelerini kullandı.

KİTAP İMZALADILAR

Kalkandelen, etkinliğin Misak-ı Milli’nin ilanının 104’üncü yıl dönumüne denk gelmesinin önemini vurgulayarak, “Her zaman devrime karşı gruplar olmuştur. Bunlar zamanla yok olsalar bile aynı zeminde yeniden doğup cumhuriyete zarar vermişlerdir. Kurulan birçok iktidar emperyalist emellerle beraber olmuşlardır” dedi. Yazarlarımız konferans sonunda okurların kitaplarını imzaladı.