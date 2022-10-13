Yazarlarımız Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen imza gününde okurlarla buluşuyor

Gazetemiz yazarları Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen, son kitapları "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı -1 / Savaş, Devrim ve Tepkiler 1919-1971" başlıklı ortak çalışmalarının imza gününde okurlarla bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 21:20
Yazarlarımız Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen imza gününde okurlarla buluşuyor
Abone Ol google-news

Gazetemizin yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen, “Anadolu Devriminin 100’üncü Yılına Doğru” temalı etkinlikler kapsamında, 16 Ekim’de Ankara’da okurlarıyla bir araya gelecek.

Ankara Varlık Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonu’nda, 16 Ekim Salı günü saat 14.30’da yapılacak imza günü ve söyleşide yazarlarımız, beraber kaleme aldıkları “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” kitabı ile diğer kitaplarını da imzalayacak.


emre kongar Zülal Kalkandelen Ankara

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler