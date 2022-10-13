Yazarlarımız Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen imza gününde okurlarla buluşuyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 21:20

Gazetemizin yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen, “Anadolu Devriminin 100’üncü Yılına Doğru” temalı etkinlikler kapsamında, 16 Ekim’de Ankara’da okurlarıyla bir araya gelecek.

Ankara Varlık Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonu’nda, 16 Ekim Salı günü saat 14.30’da yapılacak imza günü ve söyleşide yazarlarımız, beraber kaleme aldıkları “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” kitabı ile diğer kitaplarını da imzalayacak.

