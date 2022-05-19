Yazarlarımız tarafından kurulan ADD 33. yaşını kutluyor: ‘Her yaştan talep var’

19 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve genel yönetim kurulu üyeleri, dün Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. 23 Nisan’da yayımlanan “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” manifestosuna değinen ve yedi aydır Anadolu’yu gezdiğini söyleyen Bozkurt, “Nereye gitsek her yaştan yurttaşın Atatürk’ün bu ülke için yaptıklarına ciddi bir yönelimi ve Türkiye’nin artık Atatürk’ün akıl ve bilim yoluna dönmesi gerektiği yönündeki talepleri ile karşılaştık” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti, 70 yıldır yönetilmekte olduğu sağ iktidarların ve son 20 yıldır ‘siyasal İslam’ adı verilen bu anlayışın mutlaka üzerinden geçecektir, aşacaktır. Milletimiz yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ni talep ediyor” değerlendirmesinde bulunan Bozkurt, şunları kaydetti:

“Milletin her kuruş parasını doğru yere harcamak. Devlet işlerinde akıl ve bilim dışında hiçbir yönelime izin vermemek. Laik ve bilimsel eğitim ile çocuklarımızı dünya çocukları ile yarışabilecekleri bilimsel bilgi ile donatmak. ‘Dindar ve kindar nesil’ diyerek evlatlarımızın ve dolayısıyla ülkemizin geleceğinin karartmamak. Bölge merkezli, mütekabiliyet esaslı, büyük devletlerle dengeli, ilişkileri oturmuş, Kemalist ve onurlu bir dış politika. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni savundukları için amirallerin bacağına kelepçe takmamak veya 1997’de bir anayasal kurum olan Milli Güvenlik Kurulu bildirisine imza koydular diye 85-90 yaşında komutanları 300 gündür zindanda tutmamak. Bizim Atatürk Cumhuriyeti derken anladığımız bunlar.”